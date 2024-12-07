شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سوريا فى حالة فوضى والمعركة ليست معركتنا فدعوها كما هى ولا تتدخلوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه يجب ألا يكون للولايات المتحدة أى صلة بالصراع في سوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف أن على ما يبدو تتحرك الفصائل المسلحة، بشكل كبير للإطاحة بنظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم الفصائل المسلحة فى سوريا بسبب انشغالها فى أوكرانيا.

وتابع قائلا إن "سوريا فى حالة فوضى وهى ليست صديقتنا والمعركة ليست معركتنا فدعوها كما هى ولا تتدخلوا".