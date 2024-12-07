شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: 2000 جندى من الجيش السورى دخلوا العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن ألفى جندى نظامى من الجيش السورى دخلوا الأراضى العراقية بمعداتهم الكاملة، مضيفا أنهم "بضيافة القوات العراقية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وقال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين إن أى هجوم على الجانب العراقي سنواجهه بقوة وحماية حدودنا مسؤوليتنا.

وأكد حسين خطورة تطورات الأوضاع في سوريا وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة، مشيرا إلى أن بغداد مهتمة بحماية حدودها وسلامة أراضيها ومنع دفع العراق لأن يكون جزءا من هذا الصراع.