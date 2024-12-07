شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن الكنيسة السريانية: مصر أرض الخير ومقصد لكل رجل دين مسلم ومسيحى والان مع تفاصيل الخبر

قال الأب فيليبس عيسى كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس فى مصر أنه جاء إلى مصر عام 2018 بعد خدمته في سوريا والأرجنتين، مؤكدا أن مصر أرض الخير وتمتلك الكثير من الغنى الحقيقى ليس فقط بالنفوس ولكنها غنية بالكنائس ودور العبادة ومقصد لكل رجل دين مسيحى أو مسلم.

ودعا الأب فيليبس عيسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع كل رجال الدين فى العالم أن يأتوا إلى مصر ليعيش هذه الخبرات، فالكتاب المقدس علمنا أن نصلى وندعى لرؤسائنا ووضع الكنيسة الأن يوجد سهولة كبيرة في التعامل مع الإجراءات.

وتابع أن الرئيس السيسى استطاع إحداث تغيير كبير في الأوضاع في مصر وذلك فى وسط منطقة تموج بالصراعات والمشكلات وندعو له بالحكمة والنجاح.