شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد مواعيد عقد امتحان نهاية الترم لطلاب المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه حرصاً من التعليم الفني بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى جميع المديريات، وإلحاقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، يتم تكليف المدارس الفنية الالتزام بالآتي:

. تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) اعتباراً من يوم 8 يناير 2025 وتنتهى 23 من نفس الشهر على أن تعقد الامتحانات الفترة واحدة أو فترتين يومياً وفقاً لأعداد الطلاب والأماكن المتاحة لعقد الامتحانات التحريرية - العملية والمعملية بكل مدرسة فنية، مع مراعاة تخصيص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب في حالة وجود فترتين امتحان باليوم الواحد.

- يتم عقد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل خلال الفترة من 18 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025 وذلك بالمدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج المطورة ذات المناهج الدراسية المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

. تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانوناً.

. اتباع كافة الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات بالمدارس الفنية طبقاً للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات بالتعليم الفني، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية الامتحانات.

. يراعي عدم عقد أية امتحانات أثناء أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 6 -7-8-19 يناير 2025.