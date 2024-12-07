شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: غزة تعانى وضعا كارثيا يتطلب إدخال المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك، الجهود المصرية للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، قائلا:"أكدت على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: "تطرقنا إلى الوضع الإنسانى الكارثى، فى قطاع غزة وأكدنا ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل واستعرضت الجهود المصرية المبذولة وآخرها المؤتمر الوزارى الذى عقد بالقاهرة يوم 2 ديسمبر الجاري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، لحشد الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة".