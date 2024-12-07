شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح كمية الطعام المناسبة للطفل الرضيع عند بداية الشهر السابع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، كمية الطعام المناسبة للطفل الرضيع عند بداية الشهر السابع، وذلك في أطار مبادرة الألف يوم الذهبية، وبرنامج مولود بصحة.

يجب ان تبدأ الأم بإعطاء الطفل من 2 لـ 3 معلقات صغيرة من الطعام في الوجبة الوحدة، ووجبتين علي مدار اليوم.

ويفضل ان يكون قوام الوجبة كثيفًا أومهروس جيدًا، ويفضل البدء بالخضروات أولًا ثم الفاكهة.

إنفوجراف وزارة الصحة