شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت الزكاة" يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة أسوان، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لشتاء هذا العام؛ للتأكيد على أن بيت الزكاة والصدقات يصل إلى المسحقين، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أينما كانوا.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت الموافق 7 من ديسمبر 2024م، أن حملة «دفء وطمأنينة» تستهدف توزيع بطاطين وملابس شتوية وجواكت وأحذية لكل الأعمار، ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في جميع المحافظات.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لطمأنتهم ومساندتهم وإدخال السرور على قلوبهم.