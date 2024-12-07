شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غطاء سحابى يحجب جزءا من أشعة الشمس ولا توجد فرص لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية على أجزاء من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وأجزاء من الصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذا الغطاء السحابي يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس ولا توجد فرص لسقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن الأجواء معتدلة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.



