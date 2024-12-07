أخبار مصر.. معاشات استثنائية لـ3665 من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التي تقام تحت شعار "حتمية الابتكار"، برعاية وتشريف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مدار يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري، بالعاصمة القطرية.

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى على الأمين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، ضمن فعاليات مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. وزير الرى: سد النهضة بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة