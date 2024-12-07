شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تصل 14.. درجات الحرارة المتوقعة بكل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالسبت، 07 ديسمبر 2024 12:58 م
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من السبت 7 ديسمبر 2024، إلى الخميس 12 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
السبت 7 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
الأحد 8 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
الإثنين 9 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.
الخميس 12 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.
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