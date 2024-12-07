شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تصل 14.. درجات الحرارة المتوقعة بكل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من السبت 7 ديسمبر 2024، إلى الخميس 12 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

السبت 7 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

الأحد 8 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

الإثنين 9 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

الأربعاء 11 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

الخميس 12 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.