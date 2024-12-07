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الصغرى بالقاهرة تصل 14.. درجات الحرارة المتوقعة بكل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

السبت، 07 ديسمبر 2024 12:58 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من السبت 7 ديسمبر 2024، إلى الخميس 12 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

السبت 7 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

الأحد 8 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
 - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات. 
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

الإثنين 9 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات. 
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

الأربعاء 11 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

الخميس 12 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
 - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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