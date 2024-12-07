شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تؤكد أهمية مشاركة أولياء الأمور لأطفالهم فى الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، إنفوجراف بعنوان "المشاركة أمان ليهم".

تنصح وزارة الصحة أولياء الأمور لمشاركة أطفالهم في الألعاب الإلكترونية لمعرفة اختياراتهم وتوجيههم بطريقة صحيحة وذلك لحمايتهم من الاستغلال أو التنمر الإلكتروني.

كما نشرت رابط إلكتروني لمعرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع الأطفال من أطباء الصحة النفسية، يمكنك الدخول علي الرابط من خلال الضغط هنا...