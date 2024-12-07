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وزارة الصحة تؤكد أهمية مشاركة أولياء الأمور لأطفالهم فى الألعاب الإلكترونية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائل

السبت، 07 ديسمبر 2024 01:26 م

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، إنفوجراف بعنوان "المشاركة أمان ليهم".

تنصح وزارة الصحة أولياء الأمور لمشاركة أطفالهم في الألعاب الإلكترونية لمعرفة اختياراتهم وتوجيههم بطريقة صحيحة وذلك لحمايتهم من الاستغلال أو التنمر الإلكتروني.

كما نشرت رابط إلكتروني لمعرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع الأطفال من أطباء الصحة النفسية، يمكنك الدخول علي الرابط من خلال الضغط هنا...

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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