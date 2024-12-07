شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالمرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد سوق اليوم الواحد الذى تنظمه اليوم محافظة القاهرة بالمرج، تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية، حيث تم توفير الأرز بسعر 28 جنيها للكيلو والبيض بـ145 جنيه للكرتونة والسكر بـ30 جنيها للكيلو، واللحوم بأسعار مخفضة، كما يتواجد بالسوق خضراوات وفاكهة أيضا.

وتنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين، اليوم، سوق اليوم الواحد بالمرج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة .

ويعد السوق رابع أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق ب 20%.

ويتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص ، والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي ، وتخفيض السعر ، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.



أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد



اللحوم بسوق اليوم الواحد