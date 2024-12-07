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قومى المرأة يهنئ منتخب سيدات الفراعنة بالتأهل لكأس العالم للسيدات لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغب

السبت، 07 ديسمبر 2024 01:18 م

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى منتخب كرة اليد للسيدات على التأهل التاريخي لبطولة كأس العالم  للسيدات والتى ستقام فى المانيا وهولندا من العام المقبل.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة عن بالغ سعادتها بالتأهل التاريخى  لمنتخب كرة اليد المصرية  للسيدات لبطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخ اللعبة، حيث سطرن تاريخ جديد فى المحافل العالمية لتفوق المرأة المصرية فى مجال ، حيث لم يسبق لمصر المشاركة في بطولة العالم للسيدات لكرة اليد من قبل، مضيفة أن سيدات مصر  قادرات على مواصلة تحقيق نتائج  قوية فى مونديال السيدات خاصة بعد تحقيقهن للفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية، واصفة أن ما تحقق إنجاز رائع يعكس روح الإصرار والعمل الجاد.

يذكر أن منتخب مصر للسيدات تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة أفريقيا لليد في نسختها الـ26، بفوز مثير وغالي على الكونغو الديمقراطية صاحبة الأرض والجمهور، في ربع نهائي البطولة القارية فى ثوانى المباراة الأخيرة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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