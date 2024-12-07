شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 10.6 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديريه الطب البيطري من ضبط 10.6 طن مصنعات ومقطعات لحوم و دواجن ولحوم مفروم ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملات تفتيشية استهدفت المرور على الأسواق العامة والمحال والمخازن بعدد من الأحياء والمراكز للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار الحملات التي تهدف لضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المعروضة.

واطلع المحافظ، على جهود الحملات التي أسفرت عن ضبط 800 كجم مفروم دواجن بناحية كرداسة، و520 كجم لحوم مفرومة بالعجوزة، و400 كجم مصنعات لحوم دواجن بالدقي، و600 كجم مقطعات ومفروم دواجن فاسدة بناحية المنيرة الغربية، و700 كجم مقطعات ومصنعات لحوم بناحية بولاق الدكرور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و6200 كجم دهون ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الهرم، و300 كجم مقطعات دواجن فاسدة بناحية العمرانية، و400 كجم مصنعات لحوم فاسدة، وكذا 43 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الطالبية، و203 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية أكتوبر.

وشهدت الحملة تحرير 12 محضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريه الطب البيطري بضبط الاسواق واستمرار التشديد الرقابي على الأسواق واستمرار الحملات والمتابعة المستمرة، حفاظًا على سلامة المواطنين.