شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الخدمات البيطرية تنظم برنامجًا لمواجهة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية دورة تدريبية جديدة بعنوان "مقاومة واستخدام المضادات الحيوية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك بمركز التدريب والتقييم بالهيئة، الحاصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

شهدت الدورة حضور عدد من الخبراء والمتخصصين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الفاو، وتُعد هذه الدورة جزءًا من سلسلة دورات تدريبية تستهدف تدريب 200 طبيب بيطري من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أطباء الهيئة، بهدف تعزيز مهاراتهم في التعامل مع المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال.

أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الأطباء البيطريين والارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية المقدمة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع المضادات الحيوية بطريقة آمنة وفعالة، مما يسهم في مكافحة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية التي تمثل تحديًا كبيرًا للقطاع البيطري.

وأشار شاهين إلى أن الدورة تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية، وتعزيز قدرات الأطباء البيطريين على تبني أحدث الأساليب العلمية في العلاج والوقاية من الأمراض المعدية، بما يدعم صحة الثروة الحيوانية ويحقق الأمن الغذائي.

وشارك في الدورة نخبة من أكفأ الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، مما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة تدريبية متقدمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف شاهين أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطوير الأداء المهني للأطباء البيطريين، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الصحة العامة.