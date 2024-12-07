شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدارس يزورون الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم (أعلام – كتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية).

وفى ذات السياق، استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، عددا من طلاب إحدى المدارس بالمحافظة للتعرف على دور رجل الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات.



رجال الحماية المدنية (1)



رجال الحماية المدنية (2)