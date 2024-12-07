شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تفتتح سوق اليوم الواحد فى منطقة المرج.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، اليوم السبت سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق المشترك بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة القاهرة وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في اطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

يأتي ذلك السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية، ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

تندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت 5 أسواق اليوم الواحد خلال الفترة السابقة، وجاري العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مع التأكيد علي ان كافه الأسواق السابقة والتي تم افتتاحها تعمل في نفس أماكنها.