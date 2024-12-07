شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل تقسيم جمعية بناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 272 الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2024، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باعتماد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك بضم القطعتين (252 ، 253) منطقة (ز) والتعامل عليهما كقطعة واحدة.

ونص قرار محافظ الجيزة، رقم 1421 لسنة 2024، على أن بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 603 لسنة 2021 بشأن اعتماد مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعة (252 ، 253) منطقة (ز) والتعامل عليها كقطعة واحدة، وعلى الرفع المساحي الصادر من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بتاريخ 21/8/2024، وعلى كلك المشروع المشار إليه، قرر:

مادة (1): يعتمد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير الصحراء، وذلك بضم القطعتين (252 ، 253) منطقة (ز) والتعامل عليهما كقطعة واحدة بناءً على الرفع المساحي الصادر من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بتاريخ 21/8/2024 وطبقًا للكلك المرفق وبالشروط التالية:

1- إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.

2- عدم إجراء أي تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.

3- عدم إنشاء أي شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.

4- الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.

تخضع القطع المبينة بالرسم والتي بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير والمعتمد بالقرار رقم 603 لسنة 2021.

مادة (2): قبول إقرار وتعهد الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعتين (252 ، 253) منطقة (ز) والتعامل عليها كقطعة واحدة، وعلى الرفع المساحي الصادر من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بتاريخ 21/8/2024، وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية (إدارة التقسيم) أي مسئولية في تحديد المساحات.



الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة