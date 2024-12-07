شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تحليل جديدة فى منظومة التحاليل بالمركز الإقليمى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الاقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة تقريرًا يتضمن أنشتطه في مجالات الإرشاد والتدريب والبحوث والخدمات والرقابة والجودة خلال نوفمبر الماضي .

وكانت التفاصيل كالتالى:

1- تم إدخال طرق تحليل جديدة فى منظومة التحاليل بالمركز الإقليمي للأعلاف مما يعد إضافة لمنظومة العمل والنشاط البحثي .

2- تم إعادة إدخال أجهزة لتحليل البروتين بعد إصلاحها مما يُسرع من إنجاز العمل وتلبية متطلبات العملاء بالكفاءة المطلوبة بالإضافة إلى إدخال طرق تحليل جديدة فى منظومة التحاليل بالمركز الإقليمي وتضمنت تقدير المركبات المهضومة بالطريقة الإنزيمية للمعدة البسيطة.

3-تم عقد ندوة ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأه وتمت المشاركة بمحاضرة عن العادات الغذائية الخاطئة وضرورة الاهتمام بتغذية الإناث مثل الذكور وتجنب الممارسات الخاطئة التى تؤدى إلى تلوث الغذاء ودخول الملوثات لجسم الإنسان، كما تناولت خطورة الزواج المبكر للفتيات على صحتها وصحة الطفل وضرورة تغذيتها تغذية جيدة .

4- عدد المركبات التى تقدمت بها الشركات للتسجيل (510) مركبات محلية الصنع ومستوردة.

5- الشهادات المعتمدة (397) شهادة محلية الصنع ومستوردة .

6- ( 444) شحنة سماد واردة للمركز الإقليمي للفحص والأفراج عنها.

7- (556 ) شحنة إضافات الأعلاف واردة للمركز الإقليمي للفحص والإفراج عنها.

8- إصدار ( 223 ) استمارة تسجيل أعلاف وإضافاتها مستوردة .

9- إصدار ( 530) استمارة تسجيل أعلاف وإضافاتها محلية الصنع .

10- ( 699)عينة علف دواجن و (32 ) عينة علف أسماك و ( 9 ) عينات علف أرانب و (5) عينات علف حمام و (293) عينة علف حيوانى إجمالى عدد عينات العلف (1038) .

11- عدد العينات(343) عينة وتحليل (1015 ) للأفراد.

12- عدد عينات الموانئ التى تم تحليلها ( 11 ) عينة .

13- تم سحب عينات وإصدار شهادات مطابقة ل (33) شحنة تصدير بعد موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

14- إجمالى عدد تجارب التشغيل (139) تجربة تشغيل ب (399) عينة لخطوط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف واستخراج تراخيص مع قطاع الإنتاج الحيوانى .

15- (5) عينات مضبوطات يتم تحويلها للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن طريق النيابة العامة .

