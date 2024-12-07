شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم دورة دراسية مكثفة لطلبة إكليريكية المحرق والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الكلية الإكليريكية بدير المحرق، تحت إشراف الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية دورة دراسية مكثفة لطلابها حضرها عدد من رهبان الدير والآباء الكهنة.

وحاضر في الدورة القس الدكتور غريغوريوس رشيدي وتضمنت ثلاث موضوعات هي:

- السيدة العذراء.

- الاستحالة الجوهرية والاستحالة السرية.

- كيف نقرأ التاريخ بالتطبيق على مجمع نيقيه.

وأجاب القس جريجوريوس على استفسارات وتساؤلات المشاركين في الدورة وناقشهم فيها.