شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2025.. أبرز الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالعام الدراسي 2024.2025، ويرصد الخليج 365 فى التقرير التالى أبرز الخطوات التى يمر بها تسليم الأجهزة للطلاب:

- حصر أعداد الطلاب المستهدفين من تسليهم أجهزة التابلت من خلال المديريات التعليمية والإدارات.

- حصول كل مديرية على الأعداد المطلوبة من أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

- تم اكتفت الأجهزة وربطها بمصادر التعلم على موقع الوزارة لتوفير محتوى علمى للطلاب

- دفع الطالب مبلغ التأمين والمقدر بـ105 جنيهات.

- تم تسليم الأجهزة من المديريات إلى الإدارات التعليمية ثم المدارس الثانوية وفق أعداد الطلاب المستهدفة فى كل إدارة تعليمية ومدرسة.

- توقيع الطالب وولى أمره على إقرار عند استلام التابلت .

- يوقع ولى الأمر إقرارا ينص على أن يتم تسليم الجهاز مرة أخرى بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، وأن يتم الحفاظ عليه دون العبث أو التلف أو الفقد.

- يتسلم الطالب أجهزة التابلت بكامل مشتملاته عبارة عن شاحن وسماعة وقلم .

- تشكل لجنة على مستوى كل مدرسة تقوم بتسليم الطلاب أجهزة التابلت

- الطلاب المستهدفين هم طلاب المدارس الحكومية والقومية والرسمية للغات.

- لن يحصل طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الخاصة وطلاب المنازل والخدمات بالمدارس الحكومية على أجهزة التابلت.

جدير بالذكر، أن إقرار التابلت ينص على توقيع ولى الأمر على نموذج الإقرار: بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب آلى لوحى (تابلت) مسلسل رقم IMEI، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التى تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته فى حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلى بالمرحلة الثانوية بأى سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومى ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومى.