شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الشبورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالسبت، 07 ديسمبر 2024 11:52 ص
كشف التحديث الأخير لـ خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا الأحد 8 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:حالة الطقس نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر
- طقس بارد على كل الأنحاء.الظواهر الجوية
- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.درجات الحرارة:
- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
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