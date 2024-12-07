شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعرب عن سعادته بزيارة البرلمان الدنماركى ولقاء رئيسه والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارة مقر البرلمان الدنماركى، ولقاء رئيس البرلمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر البرلمان الدنماركى بقصر كريستيانسبورج، حيث يلتقى رئيس البرلمان الدنماركى.

وشارك الرئيس السيسى، مساء الجمعة، في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.