شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالسبت، 07 ديسمبر 2024 11:05 ص
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
حالة الطقس نهارًا:
- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كل الأنحاء.
درجات الحرارة:
- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.
- الوجه البحرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
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