شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.