شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية والساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية، والمشروعات الأخرى بالساحل الشمالي الغربي، والتي تشمل أعمال التطوير والإنشاءات الجار تنفيذها ببعض القرى السياحية تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية، والمشروعات الواقعة داخل كردون جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقرى السياحية، والمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي طبقاً للقرارات الصادرة باعتماد مخططات تلك المشروعات، وتراخيص البناء الصادرة بشأنها، والتأكيد على إنجاز معدلات التنفيذ المطلوبة في أسرع وقت.

وفي هذا الإطار، قام المهندس حسام الدين عبده، رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، بجولات ميدانية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها: مشروع قرية سياحية كائنة بمنطقة سيدى حنيش بحرى طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، حيث تفقد الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للمخطط العام المعتمد بقرارٍ وزاري، وكذا مطابقتها للتراخيص الصادرة للمشروع من الجهاز، موضحاً أنه صدر للمشروع نحو 454 رخصة مبان وجارٍ استصدار التراخيص لباقي المشروع طبقاً للاشتراطات.

كما تفقد المهندس حسام الدين عبده، مشروع قرية سياحية أخرى كائنة بمنطقة سيدى حنيش، وشدد على تنفيذ المباني والوحدات الفندقية داخل المشروع بأسرع وقت ممكن وإسراع معدلات التنفيذ بالموقع، بجانب دراسة استصدار القرارات اللازمة لزيادة عدد الوحدات الفندقية ليصبح نحو 50% على الأقل من إجمالي الوحدات طبقاً لاشتراطات الساحل الشمالي.

وأوضح المهندس حسام الدين عبده، أن الجولات تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التزام جميع مشروعات الساحل الشمالي للقرى السياحية بالأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والممتدة من الكيلو 34 إلى مدينة السلوم غرب محافظة مطروح، بمسطح نحو 707 آلاف فدان، بالبرامج الزمنية وتنفيذ الفنادق والوحدات الفندقية على وجه السرعة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد إسماعيل، والمهندس مصطفى عبداللطيف، أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها بالقرية السياحية مارينا 8.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يتكون من 243 مبنى (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي 917 وحدة، وقد بلغت نسبة الإنجاز للمشروع مرحلة متوسطة.

وأضاف "خلف الله"، أنه تم خلال الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، وآلية ومراحل التنفيذ، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات.

كما تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، مشروع رفع كفاءة الشواطيء، استعداداً لموسم الصيف القادم، ويشمل معالجة نقاط النحر التي ظهرت ببعض المناطق بسبب حركة الأمواج وعوامل التعرية، بالتزامن مع انتهاء أعمال التكريك في البحيرات، لرفع جودة الخدمة، وكذلك حركة الملاحة الداخلية بالبحيرات.

كما تابع رئيس جهاز القرى السياحية، أعمال رفع كفاءة المرافق الجاري تنفيذها بعدة مناطق، وكذا أعمال ربط خطوط الطرد على محطة المعالجة الرئيسية 102، بالتزامن مع انتهاء فرمة الطريق المؤدي لمحطة المعالجة.

وأشار إلى أن الجولات تأتى في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها، واستمراراً لخطط التطوير الجارية فى مختلف محاور التنمية.