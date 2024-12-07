شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى: قواتنا فى درعا والسويداء نفذت إعادة انتشار وإقامة طوق دفاعى والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش السوري إن قواتنا العاملة في درعا والسويداء نفذت إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك في هذا الاتجاه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الجيش السوري: الفصائل المسلحة هاجمت حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال القوات التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة.

وتابع الجيش السوري: قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقا من حرصها على أمن الوطن والمواطنين وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة.