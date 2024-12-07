شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الحاصلات البستانية يشارك فى إطلاق المجلس التسييرى للتعليم والتدريب المزدوج والان مع تفاصيل الخبر

شارك الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية في إطلاق المجلس التسييري لنظام التعليم والتدريب المزدوج والذي اطلقته وزارة التربية والتعليم تحت شعار "شراكات لمستقبل التعليم الفني".

وشارك اتحاد الحاصلات البستانية كعضو أساسى وبصفته أحد الاتحادات والقطاعات الممثلة بجانب اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاول التشييد والبناء واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية والفندقية، وكذلك عضوية مجموعة من قيادات الوزارة وممثلي مقدمي الخدمة في منظومة التعليم والتدريب المزدوج وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في إطار الاهتمام البالغ من وزارة التربية والتعليم الفني لتفعيل مشاركة الاتحادات القطاعية في تطوير نظام التعليم والتدريب المزدوج لتوطيد الثقة بين الشركاء في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030 بناء على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 191 لسنه 2024 .

وفي كلمته، أعرب اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن سرور وزارة الزراعة بصدور هذا القرار كأحد اهتمامات الوزارة البالغة والتي كانت رغبة ملحة من المنتجين والمصدرين والمصنعين للحاصلات البستانية، وذلك للنهوض بالقدرات التنافسية للحاصلات البستانية المصرية، وأن الاتحاد على استعداد تام للمشاركة الفاعلة بتقديم مقترحات لتطوير المناهج والمقررات الدراسية للتعليم الفني الزراعي، مع الاستعداد التام لمشاركة أعضائه بإجراء التدريب للطلاب بمزارعهم ومصانعهم ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف الخاصة بهم بمقابل مادي بشكل تدريجي خلال فترة الدراسة من السنة الأولي حتي الثالثة، وبعد ذلك إعطائهم فرص للعمل بعد التخرج بمقابل مادي مميز مع وجود فرص للسفر للخارج للتدريب الفني .

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص لتأهيل الطلاب وأكسابهم المهارات والمعلومات، مع تقديم خدمة تعليمية مميزة في مجال التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي.