شكرا لقرائتكم خبر عن مساحة آمنة للمرأة المصرية.. مكتب شكاوى المرأة اعرفى ازاى تستفيدى بكل خدماته والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة بمثابة مساحه أمنه للمراة المصريه موجود فرع له في كل محافظات مصر للمساهمه في حل المشكلات والعقبات القانونيه و الاجتماعيه والنفسيه التي تواجه المراه المصريه و تساندها في الحصول علي كل حقوقها المختلفه من خلال مكاتبه في 27 محافظه و الرقم المختصر 15115 وعدد اخر من الوسائل كل سيده تستطيع توصيل استفسارها و مشكلتها للرد عليها من قبل مجموعه مكونه من 70 من الخبراء القانونيين والإجتماعيين و النفسيين لتقديم الاستشاره بطريقه احترافيه، و إحالتها لعدد من الشركاء من قطاعات انفاذ القانون أو شبكه المحامين المتطوعين (620 محامي متطوع ) او الشركاء مقدمي الخدمات الاجتماعية و النفسيه و الطبية او الخدمات الاقتصادية ).



”الخليج 365” أجرى تقرير مصور من داخل مكتب الشكاوى وخط الاستشارات 15115 بمقر المجلس القومى للمرأة ، حيث أجرى لقاءات مع أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى ، ومجموعة من المحاميات بالمكتب والاخصائيين النفسيين ، تعرفنا خلالها عن كيفية استقبال الحالات وتقديم الدعم للشاكيات واختصاصات المكتب .

والمكتب هو احد أليات عمل المجلس القومي للمرأة في ضوء الهدف من إنشاؤه " لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها كما يهدف الي نشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك كله بمقتضي الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر" (م 2 من قانون 30 لسنة 2018).ومن بين اختصاصات المجلس القومي للمراة تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.

واختصاصات مكتب الشكاوي تشمل:

الأحوال الشخصية ولاية علي المال وولاية علي النفس

جرائم العنف والتمييز والحرمان

جرائم الاتجار في البشر

جرائم الهجرة غير الشرعية

شكاوى العمل

جرائم تقنية المعلومات

طلبات تنفيذ الاحكام

استحقاق المواريث

الحماية الاجتماعية

خدمات الحكومة والاوراق الثبوتية

الدعم النفسي والمشورة الأسرية.