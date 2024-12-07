شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، أن تشهد البلاد، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.