شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد أعياد السد العالى فى شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

يعد شهر يناير هو شهر أعياد السد العالى، حيث تحتفل مصر فيه بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بافتتاح مشروع السد العالى فى 15 يناير عام 1971، والذى أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان.

وفى 9 يناير عام 1960 تم وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حجر الأساس لمشروع بناء السد العالى والذى تم بناؤه بمساعدة الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت بعد رفض البنك الدولى تمويله.

واتخذ قرار بناء السد العالى فى عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع، حيث تم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى فى عام 1958.

ويعد السد العالى من المشروعات الاقتصادية الكبيرة ذات العائد المادى المرتفع مقارنة بالمشروعات العالمية المماثلة له، و وصل عائده خلال عشر سنوات منذ بدء إنشائه إلى ما لا يقل عن عشرين ضعفًا مما أنفق عليه، لأنه ساعد كثيرًا فى التحكم بتدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل.

