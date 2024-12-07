شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة بنى حسن بالمنيا.. سجل كامل لحياة الفراعنة فى عصر الدولة الوسطى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تتميز محافظة المنيا بتنوع الأماكن السياحية والأثرية وامتدادها على طول مراكز المحافظة شمالا وجنوبا، وبين تلك المناطق، منطقة بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

ينشر الخليج 365 عدد من المعلومات حول المنطقة الأثرية الهامة بين المناطق الأثرية المنتشرة بالمحافظة:

1- تقع منطقة بنى حسن على بعد 22 كم جنوب شرق مدينة المنيا.

2- يوجد بها 39 مقبرة منحوتة فى الصخر على حافة الهضبة الشرقية لأشراف وحكام مدينة "حبنو" من عصر الدولة الفرعونية الوسطى الأسرة الحادية عشر والثانية عشر الإقليم السادس عشر لمصر العليا الذى يُعرف بإقليم الوعل.

3- أهم المقابر الأثرية بالمنطقة أرقام ( 2، 3، 15، 17 ) وهى مقبرة أمنمحات (أمينى) ومقبرة (خنوم حتب) ومقبرة (باكت) ومقبرة (خيتى) وقد غُطيت جدرانها بطبقة من الجص لسهولة الرسم والتصوير، ورسمت على جدرانها مناظر تمثل مختلف أنواع الرياضة.

4- تعد منطقة بنى حسن سجلًا كاملًا للحياة اليومية فى عصر الدولة الوسطى من التاريخ الفرعوني.

5- من بين الإنجازات فى القطاع إستقبال ومرافقة مجموعة من الفنانين التشكيلين ضمن برنامج "مراسم بنى حسن" بالتعاون مع وزارة الثقافة لإلقاء الضوء على المقومات الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا.