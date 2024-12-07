شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. 27 جامعة بتصنيف u.s news ومصر الأولى عربيًا فى النشر العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الجامعات المصرية على مدار عام 2024 تقدمًا بارزًا فى ترتيبها داخل التصنيفات الدولية، وهو ما يعكس ريادة الجامعات المصرية ونجاحها على المستوى الإقليمى والدولى.

وتصدرت الجامعات المصرية قائمة أفضل الجامعات على مستوى القارة الإفريقية فى تصنيف u.s news العالمى لهذا العام 2024، وحقق عدد من الجامعات المصرية تقدمًا بمائة مركز فى ترتيبها العالمى بالتصنيف مقارنة بنتائج عام 2023، بالإضافة إلى زيادة فى أعداد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف حيث وصلت إلى 27 جامعة مدرجة فى عام 2024، مقارنة بـ19 جامعة فى نسخة عام 2023.

وفى مجال النشر الدولى حققت الدوريات العلمية المصرية تقدمًا فى تصنيف كلاريفيت لعام 2024، وتصدرت مصر المركز الأول عربيًا فى عدد الدوريات المدرجة بالتصنيف، كما تمت إضافة دوريتين جديدتين ضمن الدوريات الحاصلة على معامل التأثير Q1 ليضم التصنيف بذلك (9) مجلات مصرية مفهرسة ضمن فئة Q1، و(11) مجلة مفهرسة ضمن فئة Q2.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أشاد بالنتائج التى حققتها الجامعات المصرية خلال هذا العام فى مختلف التصنيفات العالمية، موضحًا أن الاهتمام الكبير بهذا الملف يأتى انطلاقًا من مبدأ "المرجعية الدولية" الذى يُعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وتسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم العالى المصري.