شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يؤيدون تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية. وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية المصرية.

نتيجة الاستطلاع

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