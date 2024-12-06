شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تنصح رعاياها بضرورة مغادرة الأراضى السورية بأقرب وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في سوريا إلى المغادرة بأقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الجمعة إن وزير الداخلية الأردنى قرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا، وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن الأردن يتابع التطورات الجارية فى سوريا بينما تستمر القوات المسلحة فى تأمين الحدود.

وأكدت الوزراة أنه بموجب قرار إغلاق معبر جابر مع سوريا سيسمح للأردنيين بالعودة إلى المملكة وتمنع حركة المغادرة.