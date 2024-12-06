شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر لجهود شركة "ميرسك" لتطوير بعض محطات الحاويات والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بى موللر ميرسك"، وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الشركة الدنماركية حرص فى مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس على الدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية لأعمال الشركة فى مصر، مشيدًا بالجهود التى تقوم بها مصر لجذب الاستثمارات الاجنبية فى مختلف القطاعات، وتذليل ايه عقبات امام الشركات العاملة فى مصر، ومؤكدًا حرص الشركة على تعزيز تعاونها والنظر فى زيادة حجم أعمالها فى مصر.

ومن جانبه، ثمن الرئيس التعاون القائم مع شركة "ميرسك"، مؤكدًا تقدير مصر للجهود التى تقوم بها الشركة لتطوير بعض محطات الحاويات المصرية بهدف تحويلها إلى محطات عالمية لتداول الحاويات فى منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، ومشيدًا أيضًا بمشروعات الشركة لإنتاج وتزويد سفنها بالوقود الأخضر، وبما يسهم فى جعل مصر مركزًا إقليميًا لعمليات الشركة، سواء فيما يتعلق بتجارة الحاويات أو إنتاج الوقود النظيف.

وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وفرص تعزيز استثمارات الشركة فى مصر، بما يحقق المصلحة المتبادلة.