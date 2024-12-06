شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تشارك فى اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والان مع تفاصيل الخبر

شاركت هيئة الدواء المصرية فى فعاليات انعقاد اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه" لبحث آليات تطوير العلاقات المصرية الطاجيكية التي تمتد على مدار عقود، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين.

وشاركت هيئة الدواء المصرية فى فعاليات الانعقاد والاجتماعات الخاصة باللجنة على المستوى الوزارى فيما يتعلق بالتبادل التجارى فى مجالات الأدوية واللقاحات لفتح سوق الدواء الطاجيكى أمام المستحضرات الدوائية المصرية؛ نظراً لما تتمتع به من جودة ومأمونية وفعالية بالاضافة إلى إمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع إلى طاجيكستان.

وجاءت مشاركة هيئة الدواء المصرية ممثلة في الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، والذي قام بالتوقيع على البروتوكولات الثنائية التي تتضمن عدداً من الحوافز والتسهيلات للشركات المصرية في عدة بنود لتيسير تداول المستحضرات المصرية بالسوق المحلي فى طاجيكستان؛ والتي جاء في مقدمتها خفض المدة الزمنية والرسوم المطلوبة لتسجيل المستحضرات الدوائية من الشركات المصرية خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من بدء التقدم للجهات التنظيمية لدى طاجيكستان، بالاضافة إلى استدامة قنوات الاتصال بما يضمن تذليل كافة العقبات بين الجانبين.

كما شملت مذكرة التفاهم التعاون في مجال الأعشاب الطبية المستخدمة في إنتاج الأدوية وإدخال التكنولوجيات الصيدلانية في جمهورية طاجيكستان، إلى جانب الشروع في أنشطة بناء القدرات المتمثلة في رفع كفاءة الجانب الطاجيكي في الأطر التنظيمية المتبعة في مجال الأدوية وأدوات قياس الأداء طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، ألقى الدكتور يس رجائي كلمة خلال اللجنة برئاسة د. رانيا المشاط، أعرب فيها على حرص الجانب المصري على التعاون تعميق علاقات التعاون المشترك في القطاع الدوائي، وأهمية أن تمثل المذكرة نواة للتفعيل المثمر للتعاون المشترك والمستمر لما يمثله السوق المصرى من أهمية استراتيجية للسوق الدوائي الطاجيكي، ولا سيما لما تتمتع به الأدوية المصرية من مأمونية و جودة عالية.

كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية من خلال التطوير المهني المستمر، ورفع كفاءة العاملين ونقل الخبرات طبقا للمعايير العالمية، بهدف حسن اتخاذ القرارات التنظيمية للعودة بالنفع على صحة المواطنين يخدم أهداف الصحة العامة.

كما أجرى د. يس رجائى عدداً من اللقاءات عقب اللجنة خلال مجلس الأعمال المصرى الطاجيكي المشترك، مع عدد من الشركات المصرية والطاجيكية لتعظيم الاستفادة من تفعيل بنود البروتوكول، وتشجيع الصناعة الدوائية المصرية، وجذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التصديرية انطلاقاً من الريادة المصرية لدعم الاستثمار ولنفاذ المستحضرات والمستلزمات المصرية لأسواق الدواء العالمية.

يأتي الانعقاد الحالي استكمالا للانعقادين الأول في 2009 والثانى في 2019، ومواصلة للجهود المشتركة ورغبة قادة البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان في تعزيز العلاقات الثنائية منذ لقائهم فى مارس 2022؛ لتكون إحدى الخطوات الإيجابية في جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون مع دول رابطة الدول المستقلة.