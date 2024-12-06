شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن.. ويؤكدن: مصر رائدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم الجمعة وصول المتسابقين المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين من مختلف أنحاء العالم إلى أرض الكنانة؛ استعدادًا لانطلاق الفعاليات غدًا السبت 7 من ديسمبر 2024م، الموافق 5 من جمادى الأولى 1446هـ، وتُقام المسابقة هذا العام فى مسجد مصر ومركزه الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الموقع الذى يشهد للمرة الثانية على التوالى هذا الحدث القرآنى العالمي.

تقام المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية، إذ يشارك فيها نخبة من أعذب الأصوات وأتقنها فى تلاوة القرآن الكريم، وتُعد المسابقة من أبرز الفعاليات الدينية التى تعقدها مصر خدمةً لكتاب الله تعالى وحفظة القرآن الكريم وعلمائه، وتبرز مكانتها بوصفها منارة للقرآن الكريم عالميًا.

وقد وصل إلى مقر إقامة المتسابقين بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة عدد كبير من المشاركين من مختلف القارات، الذين يمثلون بلدانًا عربية وذات أغلبيات مسلمة وبلدان أخرى من مختلف أنحاء العالم.

وكان فى استقبالهم فريق متميز من وزارة الأوقاف، إذ أبدى المتسابقون سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الراقى، مؤكدين أن هذه الأجواء تؤكد مكانة مصر ودورها فى خدمة القرآن وأهله.

ومن بين المتسابقين: عبد الرحمن إيهاب حسن من اليمن؛ ومحمد عبد الرحمن بركات وعلى زكريا من لبنان؛ وأبو الهدى يوسف من جزر القمر؛ وعمار بن ياسر من السعودية؛ وياسين بكار على من موزمبيق؛ وشمس الدين من مدغشقر؛ وعبد الله أعظم من باكستان؛ ونعمان سلامة من مقدونيا؛ وفؤاد كبا من غينيا؛ والطيب بشير من موريتانيا؛ وأنس هموكا من ألبانيا؛ ومحمد يوسف من سريلانكا؛ ومانجل مرشد من البرتغال؛ ومعاوية طالبن من الفلبين؛ وصهيب هانى عبده ونزيه منذر محمد من الأردن؛ وأحمد محمد إسحاق من كينيا؛ وفواز ذا النون خلف من العراق؛ ومحمود مرزاح أحمد من كازاخستان؛ ويزن شاهين الأحمر من سوريا.

والوزارة إذ تسعد باستقبال حفظة كتاب الله فى مصر، أرض الأمن والأمان والعلم، فإنها ترجو لهم التوفيق والسداد.

أحد المشاركين



صول المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم



وصول المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن



