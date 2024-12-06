شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي: يسعدنى لقاء السيدة الجليلة خلال زيارتى لسلطنة عمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

التقت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدى، حرم السلطان هيثم بن طارق.

وكتبت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ": "بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدى، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأضافت السيدة انتصار السيسى: "يسعدنى أن التقى بالسيدة الجليلة خلال زيارتى لسلطنة عمان الشقيقة، واتطلع لهذه الزيارة التى تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".