شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المياه الصومالى: علاقتنا مع مصر وصلت لمراحل استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عبد الله بيدان وارسام وزير الطاقة والموارد المائية الصومالى على هامش مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعرب سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة الصومال الشقيقة، ودعم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، ومن جانبه أعرب الوزير الصومالى عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية.

وأكد سويلم، على أنه يتم حاليًا السير فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، والتى ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفنى لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميدانى لتقدير إمكانيات المياه، والدعم الفنى لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحى للأودية، والدعم الفنى فى مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الرى وتطهير وتكريك قنوات الرى، والدعم الفنى فى مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الرى الحديثة وإدارة الموارد المائية وتصميم وتشغيل منشآت الرى المختلفة.

وأعرب سويلم، عن تقديره للمجهودات الفعالة التى قامت بها دولة الصومال مؤخرا بالتواصل مع سكرتارية مبادرة AWARe للاشتراك فى مسارات المبادرة المختلفة، مشيرا لأهمية تقديم الجانب الصومالى لمقترحات بالمشروعات التى ترغب فى تمويلها فى مجال المياه والمناخ تحت مظلة المبادرة، ومؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين دول الجنوب للتعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجهها.

وأشار إلى مشاركة متدربين صوماليين فى الدورات التدريبية المنعقدة بالمركز التدريب الأفريقى للمياه والتكيف المناخي PACWA والذى تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة، ووجود فرص متاحة لمشاركة المزيد من المتدربين الصوماليين والأفارقة فى الدورات المستقبلية.

واشار عبد الله بيدان إلى التعاون الاستراتيجى والعلاقات القوية بين مصر والصومال والتى تشهد تقدما كبيرا بين البلدين موضحا وجود تحديات مشتركة ومتشابهه بين الجانبين وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق لمواجهة هذه التحديات بصورة مشتركة مع ضرورة ايلاء الاهتمام بمجالات التدريب وبناء القدرات وتوفير المنح الدراسية.