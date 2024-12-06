شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الأردنية: سيسمح لمواطنينا بالعودة عبر معبر جابر وتمنع حركة المغادرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه بموجب قرار إغلاق معبر جابر مع سوريا سيسمح للأردنيين بالعودة إلى المملكة وتمنع حركة المغادرة.

قالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الجمعة إن وزير الداخلية الأردنى قرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا، وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن الأردن يتابع التطورات الجارية فى سوريا بينما تستمر القوات المسلحة فى تأمين الحدود.

وأكدت الوزارة أنه بموجب قرار إغلاق معبر جابر مع سوريا سيسمح للأردنيين بالعودة إلى المملكة وتمنع حركة المغادرة.