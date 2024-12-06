شكرا لقرائتكم خبر عن تاس: السفارة الروسية فى سوريا تحث رعاياها على مغادرة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة تاس الروسية أن السفارة الروسية فى سوريا حثت رعاياها على مغادرة البلاد بسبب التطورات الخطيرة على الأراضى السورية.

من ناحية أخرى، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن التطورات الأخيرة في سوريا قد تدفع ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى النزوح.



وقال مدير تنسيق الطوارئ والتحليل الاستراتيجي والدبلوماسية الإنسانية ببرنامج الأغذية العالمي، سامر عبد الجابر، إن أعمال العنف شردت بالفعل 280 ألف شخص منذ اندلاعها في أواخر شهر نوفمبر الماضي، محذرا من أنه في حال استمرار تطور الوضع بنفس الوتيرة، فإنه من المتوقع نزوح نحو 1.5 مليون شخص.



يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع .. ويقدم البرنامج كل عام مساعدات غذائية إلى أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 80 دولة.