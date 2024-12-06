شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الجمعة إن وزير الداخلية الأردنى قرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا، وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن الأردن يتابع التطورات الجارية فى سوريا بينما تستمر القوات المسلحة فى تأمين الحدود.

وأكدت الوزراة أنه بموجب قرار إغلاق معبر جابر مع سوريا سيسمح للأردنيين بالعودة إلى المملكة وتمنع حركة المغادرة.