شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مجلس الأعمال المصرى الدنماركى نقطة انطلاق للإطلاع على إمكانيات مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر والدنمارك سيوقعان غدا إعلان مشترك لترفيع مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال الرئيس السيسى، "اغتنم الفرصة للحديث عن الشق التجاري والاستثماري والاقتصادي وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري الدنماركي، أن الاهتمام بتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يأتي في قلب هذه الشراكة لاسيما في قطاعات ذات اهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري والطاقة النظيفة والخضراء التي توفر مصر فيها فرص كبيرا يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.

وتابع، "تشكيل مجلس الاعمال المصري الدنماركي نقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الامكانيات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في قطاعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الطاقة الخضراء بما يدعم جهود الدولة المصرية لكي تكون مركز إقليمي لسلاسل الامداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء".