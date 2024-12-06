شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لملك الدنمارك: أتمنى تزورنا فى مصر حتى نرحب بك بالشكل اللائق والان مع تفاصيل الخبر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لملك الدنمارك فريدريك العاشر على حفاوة الاستقبال خلال أول زيارة رسمية له، قائلا: "أول مرة موجود فى الدنمارك وباسم المصريين أهنئكم على تولى مملكة الدنمارك وأتمنى لك تزورنا فى مصر حتى نرحب بك بالشكل الذى يليق بك".

ويجرى الرئيس السيسى، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك التى بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركى.

كما يشارك الرئيس السيسى فى عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التى تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المتنوعة.