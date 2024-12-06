شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصرى بهيئة الاستشعار رئيسا للجمعية الأفريقية للزراعة الدقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أٌنتخب الدكتور عبدالعزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، رئيسًا للجمعية الأفريقية للزراعة الدقيقة لمدة عامين، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأفريقى الثالث للزراعة الدقيقة، والذى استضافته مصر مؤخرا وشهد مشاركة كبيرة من قبل الخبراء والباحثين الأفارقة.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز بلال - فى تصريح اليوم /الجمعة/ - عن سعادته وفخره بهذا الاختيار الذى سيساعد فى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال الزراعة الدقيقة؛ مما يُساهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتحسين حياة المزارعين الأفارقة.

وأوضح أنه سيعمل على دعم التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية الحديثة،لافتا إلى أن انتخاب مصرى لهذا المنصب يعد اعترافًا دوليًا بالجهود المصرية فى مجال الزراعة الدقيقة، ويُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائى فى القارة الأفريقية، ويعكس التوجه نحو تبنى التقنيات الحديثة فى الزراعة لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.



وأعلن أن مصر ستستضيف المؤتمر الأفريقى الرابع للزراعة الدقيقة؛ لتسليط الضوء على الإمكانات الزراعية الهائلة لمصر والقارة الأفريقية، وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.



ومن جانبه، أعرب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبوالمجد عن سعادته البالغة باختيار الدكتور عبدالعزيز بلال رئيسًا للجمعية، مشيرًا إلى أن هذا يعكس ثقة القيادة الأفريقية فى الخبرة المصرية؛ ويعزز مكانة مصر الرائدة فى مجال الزراعة الدقيقة، لافتًا إلى أن هذه الثقة هى خارطة الطريق لعبور التحديات وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية.