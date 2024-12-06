شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق فيديو جديد تحت عنوان "الرعاية الصحية في أسبوع".

يستعرض الفيديو أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من الجمعة 29 نوفمبر وحتى الخميس 5 ديسمبر 2024، في إطار دورها الرائد في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعزيز تحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن سلسلة فيديوهات "الرعاية الصحية في أسبوع" تعكس حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع المواطنين، وإبراز الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي، موضحًا أن الهيئة تسعى باستمرار إلى تقديم خدمات طبية متكاملة بجودة عالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين حياة المواطنين.