شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المستشفيات التعليمية : تقديم خدمات متطورة لتشخيص وعلاج وزراعة أمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت مستشفى دمنهور التعليمي التابعة للهيئة المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لـ وحدة أمراض وزرع الكلى بدمنهور، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، يومي الأربعاء والخميس 4 - 5 ديسمبر 2024، وبحضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم البنا مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، وبرئاسة والدكتورة سلوى زغلول رئيس المؤتمر ورئيس وحدة الكلى بالمستشفى.

وأكدت الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن انعقاد الأحداث العلمية الكبرى بصفة مستمرة أحد ركائز التعليم والتدريب الطبي المستمر للهيئة، وأن انعقاد المؤتمر للدورة الرابعة والعشرون أكبر دليل على أهمية هذا المؤتمر العلمية لجميع المختصين بهذا المجال، وذلك نظرا لأن قسم الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي يعتبر من أعرق الأقسام بالهيئة، وتذخر بالعديد من القامات العلمية والبحثية، والذين يقوموا بدور رائد فى نقل خبراتهم وتعليم وتدريب الأجيال المتعاقبة داخل وخارج مصر.

وتابعت : الهيئة لا تألوا جهدا فى دعم هذه الأنشطة البحثية والتى تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة الصحية داخل وحدات الهيئة، وهو ما ظهر جليا باعتماد مركز زراعة الكلى بالمستشفى عام 2022 وتحقيق نجاحات متتالية فى هذا المجال.

واضاف الدكتور إبراهيم البنا مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي أن مؤتمر هذا العام انعقد على مدار يومان، حيث شهد اليوم الأول ورشة عمل عن "زرع الكلى" بحضور مدربين من مستشفى دمنهور التعليمي وجامعة القاهرة ومركز غنيم للكلى ومركز القاهرة للكلى والمعهد القومي للكلى والمسالك البولية بالقاهرة، وناقشت ورشة العمل أساسيات زراعة الكلى، وذلك لرفع كفاءة الأطباء المتدربين من كافة المستشفيات بمحافظة البحيرة ومن مختلف أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع هيئة الزمالة المصرية، ثم فى اليوم التالى بدأت جلسات المؤتمر العلمية والتى شارك بها أساتذة من مختلف الجامعات المصرية، القاهرة وعين شمس والاسكندرية وطنطا والمنصورة ومركز غنيم للكلى، وناقشت التدخلات الكلوية المختلفة، دور الصيدلة الإكلينيكية فى أمراض الكلى، أمراض الكلى المزمنة، والجوانب الأخلاقية فى عمليات زرع الكلى، لاتاحة الفرصة لشباب الأطباء للتعلم والاستفادة من خبرات الأساتذة والاستشاريين فى هذا المجال، لخلق أجيال جديدة قادرة على استكمال مسيرة التطوير وخدمة المرضى.

وقالت الدكتورة سلوى زغلول رئيس المؤتمر، أن خلال ورشة العمل تم عرض حالات إكلينيكية لزرع الكلى، واستعراض أساسيات زراعة الكلى التي يتطلب معرفتها لأطباء الكلى، والحديث في مجال الأدوية المستخدمة في زراعة الكلى وكذلك مناقشة برنامج زراعة الكلى بالمستشفى، حيث حضر ورشة العمل 60 طبيب، وخلال جلسات المؤتمر تم عرض بعض الحالات، ومناقشتها مع الحضور، للاستفادة من عرض وجهات النظر المختلفة وأنسب الطرق للتعامل معها، كما أنه تم عرض بروتوكول دمنهور للتعامل مع التهابات قساطر الغسيل الكلوي، كما تم مناقشة الاحتياطات الواجب إتخاذها فى حالات مرضى زراعة الكلى ذو الخطورة العالية، والطرق الآمنة للفحص بالأشعة لمرضى الكلى، كذلك مناقشة مشاكل الحمل وأمراض الكلى.