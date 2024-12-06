شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام: الكشف المبكر عن السرطان يحقق الشفاء التام بدون مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور وليد عرفات أستاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية، إن المؤتمر استعرض نتائج الكشف المبكرعن السرطان وأهميته فى الشفاء التام من الورم.

وأضاف أن الكشف المبكر عن الأورام يمثل حماية للمرضى من مضاعفات السرطان، مشيرا إلى أن الاكتشاف المبكر يحقق الشفاء التام من المرض وخصوصا فى أورام الثدى وأورام الرحم، وسرطان عنق الرحم، وأورام المستقيم والقولون، مشيرا إلى أن الكشف المبكر يساوى حياه دائمة بدون مرض.

وقال إن المؤتمر استعرض أهم طرق الوقاية من سرطان القولون، عن طريق الامتناع عن الكحوليات، ومنع التدخين، وممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، مع تجنب الاصابة بالسمنة.

وأوضح أن المؤتمر استعرض الطرق الحديثة فى العلاج الاشعاعى والذى يمكن أن يجنب المريض الجراحة فى أورام البروستاتا، وبأقل مضاعفات وبأفضل النتائج.