شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة "إنسان" الرقمية للعمل التطوعى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة نوعية لدعم العمل التطوعي في مصر، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق منصة "إنسان" الرقمية، أول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

تأتي هذه المنصة ثمرة لجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف توفير بيئة داعمة للمتطوعين، وتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية.



وتتميز منصة "إنسان" بالعديد من المزايا، منها:



-واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمتطوعين تصفح الفرص التطوعية المتاحة والتسجيل فيها بكل سهولة ويسر.

-تضم المنصة قاعدة بيانات واسعة من الفرص التطوعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المتطوعين وتطلعاتهم.

-نظام مطابقة ذكي حيث يساعد النظام المتطوعين على إيجاد الفرص الأنسب لهم بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم.

-سوف تقدم المنصة شهادات تقدير إلكترونية للمتطوعين تثمينًا لجهودهم ومساهماتهم.

-تتيح المنصة للمتطوعين تسجيل ساعات العمل التطوعي، مما يساعدهم على تتبع مساهماتهم وتطويرها.

-تسهل المنصة التواصل بين المتطوعين والمؤسسات، مما يعزز التعاون وروح العمل الجماعي.

ولتعزيز التفاعل والتواصل بين المتطوعين، حرصنا على تصميم منصة "إنسان" لتكون بمثابة مجتمع تفاعلي حيوي، حيث يمكن للمتطوعين:

التواصل مع بعضهم البعض مثل منصات التواصل الاجتماعي، تتيح "إنسان" للمتطوعين التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم، مما يخلق بيئة داعمة ومحفزة للعمل التطوعي.



يمكن للمتطوعين مشاركة قصص نجاحهم وتجاربهم في العمل التطوعي، مما يُلهم الآخرين ويشجعهم على التطوع.



تُتيح المنصة إنشاء مجموعات نقاش متخصصة لتبادل الأفكار والمعلومات حول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل التطوعي.



وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة من المحفزات لتشجيع العمل التطوعي، وذلك تنفيذًا لأحد أهداف التحالف الوطني لتعميق ثقافة التطوع في المجتمع.



ودعا التحالف الوطنى جميع المتطوعين إلى زيارة منصة "إنسان" والتسجيل فيها، للمشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

https://ensan.nacdw.org/

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على الرابط التالي:

https://nacdw.org/