شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ منتخب كرة اليد للسيدات على التأهل لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الجمعة، 06 ديسمبر 2024 03:25 م

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة لمنتخب كرة اليد للسيدات على التأهل التاريخي لبطولة العالم لأول مرة. وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"إنجاز رائع يعكس روح الإصرار والعمل الجاد. فخوره بما حققتموه وأتمنى لكم دوام التوفيق". منتخب كرة اليد للسيدات

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